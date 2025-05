Caño Ibagaza y Engonga recuerdan los históricos triunfos en el Bernabéu: "No querías que terminara nunca el partido"

Mallorca - Publicado el 13 may 2025, 08:29 - Actualizado 13 may 2025, 08:31

La visita del RCD Mallorca al Real Madrid en el Santiago Bernabéu este miércoles es absolutamente imprevisible. Y lo es por la fragilidad en los últimos tiempos de un Mallorca que encaja en casi cada partido, más probable aún ante un equipo de la pegada del Real Madrid.

Es un Mallorca con dudas que pudo ser goleado por el colista y descendido Valladolid el pasado sábado aunque luego se rehízo y consiguió la victoria. Aun estando a pleno rendimiento, un partido ante el equipo blanco siempre es un riesgo de goleada, obviamente. La cuestión es que tampoco está precisamente en su mejor momento el Real Madrid, que acaba de decir prácticamente adiós a la liga tras perder ante el Barcelona el pasado domingo. Un Real Madrid que sufre además una plaga de bajas en defensa y que no podrá contar con Tchouameni por sanción, y además tiene las bajas de Militao, Carvajal, Rüdiger, Alaba, Mendy, Camavinga, también sufre daños del clásico como las lesiones de Vinicius, quien sufre un esguince de tobillo y Lucas Vázquez. Sin apenas defensas el equipo blanco, en ataque Rodrygo sale de un proceso febril por el que no jugó ante el Barça, según comentó Ancelotti.

El partido el de mañana llega tras hacerse oficial el fichaje de Ancelotti por Brasil y ante la inminente llegada de Xabi Alonso. Obviamente el Mallorca se encuentra un Real Madrid roto física y anímicamente, lo cual no da tampoco ninguna garantía de nada a los de Jagoba Arrasate por su falta de fiabilidad.

Por muy mal que esté el Real Madrid y aunque el Mallorca pudiera vencer a los blancos, es imposible repetir algo como lo ocurrido en 2003, cuando el Mallorca de Manzano vencía 1-5, una goleada para recordar.

Un partido soñado.-

¿Cómo pudo suceder? ¿Cómo pudo ganar el Mallorca al Real Madrid galáctico 1-5 con Figo, Ronaldo, Zidane? Ver las imágenes de aquel encuentro nos remonta a un Mallorca espectacular, con una gran calidad en sus líneas, bien trabajado por Gregorio Manzano y sobre todo con mucha calidad y velocidad.

Era un Mallorca con jugadores como Eto'o, Ibagaza, Riera, Novo y el mordiente de Pandiani, la sobriedad de Leo Franco en la portería, una defensa con Cortés, Poli, Lussenhoff y Niño. Eto'o dio un auténtico recital en aquel encuentro de velocidad y calidad, para recordar su recorte en el área a Roberto Carlos para marcar.

El Caño Ibagaza se refería al encuentro de mañana en los micrófonos de COPE: "el Real Madrid no necesita jugar bien para golear, ese es un factor complicado. Si el Mallorca defiende bien y las pocas que tenga, que las va a tener, hace gol, ya sabemos cómo es el Bernabéu, los murmullos. Ahora si la primera hace gol, complicado. Me gustaría un empate".

El media punta argentino recuerda aquel gran día del 1-5: "ganarle al Real Madrid con los jugadores que tenían, es un partido que no quieres que termine nunca porque lo estás haciendo en el Bernabéu y allí disfrutas poco como jugador rival".

El ex directivo Álvaro Delgado presente en el palco en aquel 1-5 recuerda que "es el día que mejor me lo he pasado en un partido de fútbol. Tenía al lado a Mateo Alemany y Florentino Pérez. La cara de los madridistas según iban cayendo goles, el festival del Caño y Eto'o fue brutal, no me lo he pasado tan bien en mi vida. No sólo los goles, fue un vendaval apoteósico".

Engonga recuerda la victoria 0-2 en 2000 con gol de Caño precisamente además de Carlos, con Luis Aragonés en el banquillo: "ir allí es muy difícil. Lo que más recuerdo del Bernabéu es que a partir del minuto 70 el partido no se acaba nunca. No era ya en sí el juego, en esa época el comportamiento de los árbitros también, temías que una media falta se convirtiera en penalti".

Sobre el partido de este miércoles, dice Engonga que "en un Real Madrid en mal momento siempre acaba jugando un futbolista del Real Madrid, con una calidad fuera de duda. Ahora, en esta ocasión, están sin defensas titulares y suplentes, juegas contra un equipo que igual no tiene defensas pero te llegan varias veces y te marcan. Apuesto porque gane el Mallorca, si vas valiente igual te meten dos pero también les puedes marcar".

El ex técnico bermellón Eduardo Basigalup ve como inconveniente que el Mallorca no está bien: "Lo que me tiene a mí preocupado es más que el Real Madrid el estado de forma del Mallorca hoy. No está defendiendo bien ni con tres centrales ni defensa de cuatro, ni ataque bien tampoco. No estoy viendo que a estas alturas del año ni táctica ni físicamente me atrevo a decir que lo vea bien".