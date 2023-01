Una grandísima oportunidad se ha convertido en un monumental lío, la visita del Real Betis a Ibiza por primera vez, además como campeón de Copa del Rey en el que será su debut esta temporada en la competición, no tendrá el escenario que correspondía a un partido como este. No se disputará en el Estadio Palladium Can Misses como hubiera sido lo lógico, por la falta de acuerdo entre la UD Ibiza, que tiene la explotación de la instalación para poder jugar en Segunda División, y el CD Ibiza.

El Ayuntamiento de Eivissa no ha sido el árbitro necesario para conseguir una solución ante las malas relaciones entre UD Ibiza y CD Ibiza, pero sobre todo las malas relaciones entre el consistorio y el propio CD Ibiza, tras precisamente la cesión del estadio al club que preside Amadeo Salvo.

Un estadio con capacidad para algo más de 6.000 espectadores que hubiera lucido espléndido seguramente para la visita del Betis por primera vez a Ibiza, isla en la que reside una importante colonia bética, y en el que es el partido más importante de la corta historia del Club Deportivo Ibiza Islas Pitiusas, un club que nació hace una década recogiendo las cenizas de la extinta Sociedad Deportiva Ibiza, el club histórico que desapareció por deudas. Entonces algunos de los directivos o de aquel club fundaron este CD Ibiza que milita en la Segunda RFEF.

Las malas relaciones entre vecinos, entre dos proyectos que han colisionado en lugar de en algún momento unir fuerzas para hacer el fútbol de Ibiza más fuerte, los proyectos que encabezan Amadeo Salvo en los celestes y Antonio Palma en los rojillos, han sido insalvables por lo que el partido de este jueves (16h) se disputará en Can Misses III, el campo de las pistas anexo al Estadio de Can Misses. En ese campo juega los partidos de Segunda RFEF y la anterior ronda ante el Éibar, con un buen césped, pero poca capacidad, tan solo 1000 espectadores, salvo que lograra instalar una grada provisional, en ello estaban.

El presidente del CD Ibiza Antonio Palma comparecía para dar su versión de lo sucedido, tras el comunicado de la UD Ibiza hace unos días explicando su sorpresa por la ruptura de un principio de acuerdo que se habría alcanzado el pasado 29 de Diciembre. En él la Udé dejaba claro que el CD no había querido asumir los costes de partido. La postura del Ayuntamiento de Ibiza, que envió un representante a la reunión secunda la versión de la Udé. Pero ayer Antonio Palma dijo que no aceptaron porque las condiciones porque eran mucho más elevadas de lo que se les había dicho. Considera habrían asumido los costes si hubieran sido entre 35 y 50.000 euros, pero que finalmente los gastos se disparaban a unos 140.000 euros.

Palma ha reconocido que el propio Betis había ofrecido que en lugar de jugarse en Ibiza el partido se jugara en el Benito Villamarín. El Betis ofrecía parte de la taquilla y dejaba claro que acudiría mucha afición bética. El CD Ibiza tuvo otro ofrecimiento en las islas, fue el del Atlético Baleares que ofreció el Estadio Balear como escenario del encuentro.

En este último caso la RFEF no se hubiera opuesto, según indican fuentes conocedores de las negociaciones a Deportes Cope Baleares. en todo caso hubiera sido una auténtica pena que finalmente no se produjera una visita histórica del Betis a la isla de Ibiza, más allá de cómo sea el escenario del partido. Así que el Betis estará en Ibiza y se jugará en Can Misses III.

Palma da su versión.-

El presidente rojillo quiso dar su versión de lo ocurrido y según él limpiar la imagen del club que se había dañado con las acusaciones de la UD Ibiza y el Ayuntamiento.

"El comunicado de prensa de la UD Ibiza dice algo muy importante que es la clave de todo. Empieza diciendo que íbamos a pagar exclusivamente los costes por la apertura y el uso del estadio. Esta frase la pusimos nosotros en el contrato y la quitaron. Cuando nos dicen que no tenemos conocimientos… tenemos suficientes conocimientos para saber lo que valen las cosas. Cuando hemos pedido, por favor, que si lo pagan queremos ver las facturas, nos han dicho que no. Pues por lo menos dame tu palabra, pon por escrito que los importes que me pides son exactos. Y también lo han quitado del contrato. Eso hace que la falta de confianza nos impidiera firmar este contrato".

Palma está indignado con el Ayuntamiento de Ibiza: "Lo que tenía que haber sido es que el mismo 21 de diciembre, cuando ganamos el partido, el Ayuntamiento, primero que nos felicitase por lo que habíamos hecho, y luego que nos reuniera para organizarlo él mismo, que el Ayuntamiento hubiese cogido las riendas de este acontecimiento importante para la ciudad, para la isla y para Baleares. Ellos mismos tienen la posibilidad de coger las riendas, pero no. ¿Qué han hecho? No vemos inconveniente en que juguéis en el estadio, pero apañaroslas con la UD Ibiza. No han cogido las riendas, ni han querido saber en qué condiciones se podía hacer este partido que es sumamente importante para la isla".

Respuesta del Ayuntamiento.-

La responsable municipal de deportes, Elena López, contestó inmediatamente a la comparecencia de Antonio Palma. López señala que el consistorio siempre quiso que se jugara en el Estadio, que conocierion la renuncia del CD Ibiza por los medios de comunicación y que lo hicieron sin consultar al Ayuntamiento esas condiciones para intentar llegar a un acuerdo.

Indica en un tuit Elena López: "Resumen, si el CD no ha ido al estadio es por que NO ha querido. Hagan números de cuántas entradas podria haber vendido y si le daba para pagar los costes y mucho más! 6000x 30€=... Explíquénselo a los aficionados que se quedarán fuera"

Como compensación a los béticos que se quedan sin poder ver el partido, el presidente Antonio Palma invita a los aficionados del Betis que acudan con su camiseta a cualquier partido del CD Ibiza a entrar gratis.