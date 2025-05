Bebé en COPE sobre las opciones de ascenso de la UD Ibiza: "Somos un equipo que sabe sufrir"

Mallorca - Publicado el 29 may 2025, 10:13 - Actualizado 29 may 2025, 10:14

Vino para esto y por ello asume con muchas ganas la llegada de la eliminatoria de ascenso a Segunda ante el Andorra. Tiago Manuel Dias Correia, "Bebé", se Incorporaba a la UD Ibiza en el mercado invernal, fue, de hecho, la bomba del mercado en el equipo de Paco Jémez, el técnico que hizo posible su llegada.

El ex del Rayo Vallecano ha anotado seis goles y cuatro pases de gol en esta segunda vuelta desde su incorporación. No goles cualesquiera, porque Bebé sólo marca golazos. Sonríe al ser cuestionado por ello en Deportes Cope Baleares: "la verdad que sí, estoy muy contento de estar aquí, estar aportando cosas buenas al Ibiza, jugar buenos partidos y meter goles, el equipo me está ayudando mucho y estoy feliz por estar aquí. Espero subir". El jugador se siente querido por la afición: "noto su cariño, de la gente de aquí de Ibiza que me está tratando muy bien".

Bebé dice que están preparados: "lo estamos, tanto como equipo como personalmente. Llegamos con la máxima ilusión, sabemos que el playoff siempre son equipos fuertes. Estábamos esperando esta fase final porque tenemos muchas ganas de subir y sé que vamos a subir porque lo merecemos por el trabajo que hemos hecho todo el año. El equipo y el entrenador tienen confianza. Sabemos que en frente nos encontramos un equipo que quiere jugar como nosotros, esto será bueno, ellos son parecidos en la manera de jugar. Estamos trabajando bien y llevamos buena semana de trabajo".

Sobre el Andorra admite que "tenemos mucha información. Va a ser complicado porque es un equipo que juega bien, hay que respetar, hay que ir con mucho respeto y humildad y que gane el mejor".

Algo a favor que tiene el equipo ibicenco es que ha sufrido mucho, se ha endurecido tras los malos momentos por los que ha pasado esta temporada: "son dos partidos en los que no te puedes equivocar mucho y tienes que estar súper atento, concentrado. El mínimo error te puede crucificar y hay que estar concentrado. Sabemos sufrir, somos un equipo que sabe que estar de las dos maneras, pensamos en estar bien, tranquilos, no hay que estar preocupado o nervioso, salir al campo a disfrutar y hacer lo que sabemos hacer, jugar al fútbol".