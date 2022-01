Augusto Fernández: "Voy a luchar por el título de Moto 2, no me marco otro objetivo"

Augusto Fernández ha dado un paso importante en su carrera para tratar de subir un escalón en el Mundial de motociclismo en la categoría de Moto 2. Tras su fichaje por el equipo Red Bull KTM Ajo el mensaje es contundente y como ha explicado en Palma su objetivo es pelear por el título mundial. "No estamos para otra cosa ya, por todo, por la experiencia, los años intentándolo, el momento en el que llego, el final de temporada que hicimos el año pasado, el equipo. Lo tenemos todo para intentar hacer un buen año y pelear por el título. No me marco otro objetivo yo mismo y está claro que todos los demás también me lo marcáis, intentaremos conseguirlo".

El piloto mallorquín acabó quinto la pasada temporada en el Mundial de Moto 2

Sólo tiene atención para lo que pueda hacer esta temporada y no quiere pensar más allá, reconoce haber cometido errores en las últimas temporadas a pesar de que también estuvo en un equipo que no siempre le tuvo las opciones que va a tener ahora, admite que haberse planteado el salto a Moto GP le pudo haber distraído. Este año su trabajo y atención estarán muy enfocados en intentar ser campeón del mundo en un equipo y con una moto que le puede dar esas opciones. Su compañero de equipo será el joven murciano Pedro Acosta,de 17 años, campeón del mundo de Moto 3. Resta mes y medio para que arranque el Mundial en Catar el 6 de Marzo.

"Equipo nuevo, vida nueva. He querido hacer un cambio radical y confío totalmente en la gente de KTM. en lo que se refire a la moto, no vi muchas diferencias respeto a la del año pasado, pero como equipo sí que tienen una forma distinta de trabajar. Hay mucha gente detrás que supervisa cada movimiento que hacemos y ayuda. La primera toma de contacto con los técnicos me gustó mucho" afirmaba en un hotel de Palma ante los medios.

Sobre su cambio de mentalidad, Augusto afirma que "la temporada pasada durante varias carreras tiré todo el trabajo por los suelos a las primeras de cambio por querer conseguir un buen reusltado. Eso es algo que tengo que cambiar y que tendré muy en cuenta". Además vuelve a ser un año con presencia mallorquina en todas las cilindradas. "No descarto que podamos estar luchando todos por el título en las diferentes categorías" en referencia a Joan Mir en Moto GP, Izan Guevara en Moto 3 o MIquel Pons en Moto-E.