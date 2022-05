El Atlético Baleares da un toque a Vinicius

El Atlético Baleares afronta con el ánimo renovado la antepenúltima jornada que les va a enfrentar a un descendido UCAM Murcia este domingo, tras la victoria ante el Castellón. Una victoria muy peleada y también sufrida, porque los balearicos aguantaron durante bastantes minutos replegados y achicando agua.

Había mucha tensión en el césped del Estadio Balear por lo que había en juego, no se quería correr el mínimo riesgo ni permitir que el Castellón encontrara ninguna fisura. Muy desacostumbrado el Atlético Baleares a estar encerrado, no es ese tipo de equipo y no se le da demasiado bien, un equipo más bien construido para tener el balón y dominar los partidos.

Pero el domingo era distinto, el equipo se echó atrás y apretó los dientes. En la grada se cruzaban los dedos para que un gol de última hora del Castellón, en jugada aislada, corner, falta o lo que fuera, no destrozara la temporada. Con el triunfo, el ATB se ha puesto de nuevo empatado a puntos con playoff, que lo marca el Linares, favorecidos por la victoria del Sabadell ante el Barcelona B.

Los balearicos dependen de sí mismos en este momento, si ganan los tres partidos se meten en playoff, porque hay un duelo directo entre el Linares y el Sabadell en la penúltima jornada. Pero todo pasa por hacer los deberes y sacar sus partidos. Los jugadores lo tienen claro. El propio presidente Ingo Volckmann charló con los jugadores el pasado jueves, como comentaba el propio Volckmann en un vídeo dirigido a la afición.

En la plantilla tienen claro quién está más enchufado y quién no. Además de la gran cantidad de lesionados, que sigue lastrando a los balearicos, ahora mismo seis jugadores en la enfermería. Pero fue muy positivo el regreso de Armando a la titularidad, también reaparecía Petcoff y poco a poco el equipo va siendo reconocible. Ha tenido que cambiar el sistema Eloy Jiménez y tirar de jugadores como Canario y Pastrana para jugar en el centro en lugar de en las bandas.

Pero si en general todos los jugadores están enchufados, ha habido alguna excepción que ha provocado el hartazgo en el club, uno de los jugadores que en teoría deben marcar diferencias, el delantero Vinicius Tanque, y que hace mucho que no muestra su mejor nivel. El domingo estuvo en la grada por unas molestias en la rodilla según el parte médico del club, en el que se indica que podría volver esta semana dependiendo de la evolución. El brasileño lleva siete goles, el último gol fue en la goleada al Barcelona B, el pasado 17 de Abril. Pero su rendimiento está lejos del esperado y se encuentra sin ritmo. En el equipo le ha pasado por delante Manel Martínez, que es todo lo contrario, un jugador que despliega gran trabajo en cada partido.

En el anterior partido en casa, Vinicius ya escuchó algún silbido desde la grada del Estadio Balear, apareció pesado y falto de ritmo. El club le ha dado un toque, espera que reconduzca la situación. Llega el momento de la verdad y el club tiene a uno de sus jugadores mejor pagados sin poder aportar.

Además de la baja forma de Vinicius, el Atlético Baleares espera recuperar a algunos de los lesionados.

Parte médico del club:

"Hugo: el jugador padeció hace unas semanas una rotura en su gemelo (tennis leg), de la cual se está recuperando y su vuelta a los terrenos de juego dependerá de su evolución.

José Fran: padeció hace dos semanas una fractura en su quinto dedo del pie izquierdo, de la cual se espera evolucione satisfactoriamente en los próximos días.

Gorka: a pesar de que su grave lesión (sindesmosis tibioperonea) indicaba que se perdería la temporada al existir la posibilidad de tener que ser sometido a cirugía, el lateral apostó junto a los Servicios Médicos del club por un tratamiento conservador que le ha dado resultado. Tanto es así, que el madrileño lleva varios días entrenando en campo en solitario junto al recuperador Carlos Romero.

Cassio: el jugador padeció una rotura en su aductor de la pierna izquierda, de la cual se está recuperando pero ya trabaja también en campo con Carlos Romero. Se espera, si no hay contratiempo, que la semana que viene se vaya incorporando parcialmente al grupo.

Vinicius Tanque: el jugador arrastra molestias en su rodilla que le impidieron entrar en convocatoria el pasado fin de semana. Dependiendo de su evolución, podría regresar esta semana con el grupo.

Josep Jaume: el defensa padece una rotura del bíceps femoral, de la cual está evolucionado favorablemente y, dependiendo de su evolución, podría regresar con el grupo a finales de esta semana".