Atlético Baleares, la crisis que no cesa

Se han encendido todas las alarmas en la afición del Atlético Baleares. El peor arranque de su historia tiene al equipo colista sin conocer la victoria, con un solo punto logrado en la jornada inaugural y seis derrotas consecutivas desde entonces.

Ha habido cambio de entrenador pero por ahora Juanma Barrero no ha conseguido parar la caída libre. Dos partidos, dos derrotas, en Sanlúcar y el pasado domingo ante el Real Murcia.

Un equipo en plena plaga de lesiones, con hasta ocho bajas, un equipo muy endeble defensivamente, con pocos argumentos ofensivos y al que le está costando Dios y ayuda generar ocasiones. No es una crisis circunstancial porque más bien parece una continuidad de la pésima pasada temporada, por más que hayan cambiado bastantes jugadores y ahora de técnico. Los balearicos han encajado 15 goles y sólo han podido marcar tres. Es el peor equipo de la categoría ahora mismo.

Es verdad que esta temporada ha habido una reducción presupuestaria y el objetivo era intentar salvarse sin pasar apuros, pero nadie esperaba un rendimiento tan pobre, tantos problemas de lesiones y un equipo con tan pocos argumentos. Ante el Murcia el equipo balearico dio sus primeros síntomas de recuperación con una buena primera mitad, ocasiones muy claras al inicio del encuentro.

Pero se reprodujeron las facilidades defensivas, esta vez del recién llegado Raúl González y a partir de ahí todo fue cuesta arriba. La segunda parte sólo fue una demostración de impotencia y frustración, apenas inquietaron al Murcia. Con la plantilla llena de lesionados, los recambios excepto Xisco Jiménez y Jorge eran chavales que poco podían aportar en situaciones de extrema necesidad.

Ahora el Atlético Baleares tiene una nueva oportunidad en casa, será el sábado a las 16h ante la visita del Atlético B. Una victoria lo cambiaría todo, todavía estamos al comienzo de liga y todo es revertible si se empieza a sumar.

Una de las cuestiones que más llaman la atención es el bajón físico del equipo en la segunda parte, llegó a decir el entrenador Juanma Barrero que el descanso les desinfló y que luego el equipo acusó mucho cansancio. Hay bastantes voces que apuntan a una deficiente condición física del equipo desde el comienzo de temporada. Incluso el lateral Ferroni se lesionaba en el calentamiento. Habrá que ver cómo está esta semana mientras que el único recuperable de la lista de bajas parece Toni Ramón.

Críticas a Messow y Roger.-

Arrecian las críticas hacia el área deportiva de la entidad tanto de aficionados como de ex dirigentes y ex jugadores de la entidad.

El ex directivo Tomeu Salas ya apuntaba en Deportes Cope hace una semana que si haces las cosas bien en el fútbol pueden salir bien o mal, pero que si las hace mal, seguro que salen mal. Cree que la planificación ha sido deficiente y desde la pretemporada venía señalando su preocupación.

El ex jugador Guillem Vallori ha disparado hacia el director deportivo Patrick Messow en IB3 y Última Hora: "da pena ver la situación del club y rabia de que no se hayan aprendido las lecciones del pasado. Se juega con fuego. Intentaría salvar la categoría y después tomaría decisiones. La mejor sería elegir un director deportivo competente, que busque lo mejor para el club. Cuando las cosas van mal el director deportivo es el que tiene que dar la cara. Con la reestructuración la primera rfef es mucho más profesional, esto quiere decri que el director deportivo debe ser muy profesional, y no ji,ji,ja,ja. El primero que tendría que poner su cargo a disposicion del club fuera el director deportivo".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado