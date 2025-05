Aritz Aduriz, embajador de la Europa League: "A uno de los dos le va a cambiar la temporada"

Mallorca - Publicado el 21 may 2025, 09:34 - Actualizado 21 may 2025, 09:58

La secretaría técnica del RCD Mallorca cuenta con buenos profesionales. A las órdenes de Pablo Ortells, director deportivo (CEO de fútbol es el cargo oficial), hay una serie de técnicos que rastrean España y un sinfín de ligas en busca de jugadores.

En el fútbol manda el dinero, tanta capacidad tienes tanto puedes traer. En un club de la liga española de clase media baja, las posibilidad económicas son muy limitadas por lo que hay que ir a buscar a mercados secundarios o jugadores en situaciones de posibles salidas, descartes, jóvenes con potencial,etc. Sobre todo algo que decía siempre Laudrup en su año en el Mallorca, "si eres pobre tienes que llegar antes, anticiparte". Esos jugadores con potencial de futuro, para ello hay que captarles y creer en ellos.

Por su gran experiencia en el fútbol y su visión diferente de alguien que ha estado al máximo nivel hasta antes de ayer, como aquel que dice, el club dio la oportunidad a Artiz Aduriz de incorporarse a la secretaría técnica y empezar su carrera en una estructura técnica de primera división.

Una leyenda del Athletic y un jugador con un paso sobresaliente por el RCD Mallorca, que fue el club que apostó por él cuando en el Athletic no le querían. Aduriz era un descarte del Athletic, un jugador al que traspasaron al Mallorca por seis millones, cantidad que luego el Mallorca no podría satisfacer completamente al quebrar las empresas del entonces propietario Vicente Grande y entrar el club en concurso.

Aquella época era muy distinta al actual, no se conocían ni límites salariales ni control económico como conocemos hoy en LaLiga. La prueba es la cantidad de quiebras y de concursos que hubo en el fútbol español.

Lo cierto es que Aduriz tuvo esa explosión tardía en el Mallorca, donde sorprendió como goleador inteligente y potente, anotando 23 goles en dos temporadas, para salir traspasado al Valencia (un gol suyo por cierto salvó al Mallorca del descenso en el año de Laudrup). Después se convertiría en el deseado por el Athletic, con otra directiva y otra dirección deportiva, los rojiblancos apostaron decididamente por él y el resto es historia. En el Athletic se convirtió en leyenda durante ocho temporadas y una Supercopa, también grandes noches europeas.

Ahora, Aduriz ayuda a Ortells en la búsqueda de jugadores, es habitual verle en el palco de Son Moix y también acompañando al equipo. El ex jugador es el embajador de esta UEFA Europa League, cuya final se disputa hoy en San Mamés.

Dice Aduriz horas antes de la final entre el Manchester United y el Tottenham que "veo que es una final que para los dos equipos cambia absolutamente el paradigma de la temporada. En liga no están en su mejor versión, son dos grandes y su situación liguera no es la que quisieran, así que la final a uno de ellos le va a cambiar absolutamente la temporada".

Sobre Bilbao, dice Aduriz que "están gratamente sorprendidos, a todos les encanta la ciudad, la gastronomía. Un poco todo, lo que nosotros conocemos de Bilbao, Vizcaya y Euskadi, una forma preciosa que mostrarnos a Europa y al mundo de quiénes somos, cómo convivimos. Creo que es una oportunidad muy bonita para Bilbao, Vizcaya y Euskadi".

Finalmente, el ex jugador rojiblanco ha dado las claves para que el Athletic no haya podido llegar a "su" final, esta final europea en San Mamés: "Nos ha tocado en un momento clave de la temporada, habían estado a un nivel tan alto, desgraciadamente no está aquí pero el éxito es absoluto, para quitarse el sombrero. En liga para quitarse el sombrero y teniendo en cuenta la idiosincrasia del Athletic. Que siga peleando con los mejores año tras año es un éxito absoluto".

Incidentes seguros.-

El tan ensalzado fútbol inglés suele perder el encanto cuando traspasa sus fronteras. Miles de aficionados dejan un reguero de actos de incivismo, destrozos, violencia. Las peleas y los altercados son marca de la casa. Ya se han producido los primeros incidentes en San Sebastián y Bilbao entre hinchas de Tottenham y Manchester United.

Lamentablemente, no todo es bonito en un acontecimiento como una final europea de fútbol, especialmente si están implicados equipos ingleses. Ya se sabe que ingleses fuera de casa y con cervezas de por medio son una mala combinación, en Magaluf lo saben bien. No tienen la exclusiva de la barbarie, pero sí un amplio historial delictivo.