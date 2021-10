Antonio Sánchez ya es presente

"¿De qué juega Antonio Sánchez?" El técnico del RCD Mallorca Luis García lanzaba esta pregunta en la rueda de prensa posterior al empate ante el Sevilla que ha significado el estreno goleadoren Primera del centrocampista. El mallorquín cuajaba un partidazo en su segundo encuentro como titular y de forma consecutiva tras su estreno en Mestalla.

Y es que Luis García se deshace en elogios hacia el centrocampista pero lanzaba esa pregunta para poner de manifiesto que no se puede encasillar al jugador en un puesto y que es difícil de definir. Antonio Sánchez jugó ayer por la izquierda, alternando banda con Amath, tras haber jugado por la derecha en Mestalla. Puede jugar por delante de los pivotes por el medio como hacía en el Mirandés o podria jugar más posicionado en medio, pero eso le quitaría su capacidad para desdoblarse.

Un ida y vuelta o box to box como dicen en Inglaterra no se puede maniatar. Luis García lo vio y por eso desde que empezó a emplearlo en el Mallorca la pasada temporada en Segunda le ha puesto en una banda, porque el medio quedaba para Dani. Ahora el rol del mallorquín está creciendo por momentos, la baja de Kubo hizo que Kang-In copara protagonismo, Antonio entró en el once ante las dudas de Amath, Mboula y un Lago a quien le toca esperar; y ante la ausencia de Lee anoche Luis García apostó por Antonio de nuevo (no había dudas) y Amath como compañeros de Dani en esa línea adelantada.

Antonio Sánchez ya había avisado el lunes en Deportes Cope Baleares que "ya he demostrado al mister que le puedo aportar mucho al equipo" y que le gustaba que el técnico le exija mucho, como ya había avisado el entrenador.

Su primer gol llegaba tras una gran acción de Amath, de hecho ya había estado a punto de marcar nada más empezar el partido.

"No puedo describir con palabras cómo me siento, una alegría inmensa de poder haber marcado este primer gol en primera en el equipo de mi casa y mi ciudad, espero que sirva como ejemplo para los jóvenes de aquí que si se trabaja y se es humilde se puede llegar al primer equipo".

Luis García afirma que "es difícil definirlo. No sé si es un banda, media punta, un ocho, pero la energía que transmite al equipo, intensidad, llegada, fuerza... ¿de qué juega Antonio Sánchez? le pongo en banda juega en banda, de media punta juega de media punta. De ocho juega. Esa energía y positivismo es vital para nosotros. Es un jugador de presnete y futuro, no digo que vaya a jugar siempre. Pero sobre todo en estos partidos donde se exige este trabajo bestial. El otro día en la derecha tapó a Gayà, hoy a Navas en la izquierda, hasta que se ha reventado lo ha tapadoy encima llega y mete gol. Es un jugador de futuro para nosotros".

Ya en segunda había demostrado lo buen jugador que es en las filas del Mirandés (su tercera cesión) y en el Mallorca la pasada temporada. Un jugador cuya renovación fue compleja y que al final el club consiguió por tres temporadas, haciendo una apuesta fuerte por él. No hay duda de que una decisión acertada.