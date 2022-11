La UD Ibiza sigue en caída libre tras perder en Villarreal

No hay manera, la UD Ibiza sigue en caída libre tras acumular ocho partidos sin ganar. La derrota en Villarreal por 1-0 supone el cuarto partido de liga desde la llegada de Juan Antonio Anquela. El técnico está intentando imprimir su sello y que el equipo sea menos cándido pero a pesar de alguna mejora en el aspecto competitivo, los resultados no llegan.

De hecho en Villarreal Fuzato volvió a ser el mejor, ya que evitó dos goles nada más empezar el partido. Después el partido se equilibraba y la UD Ibiza tenía sus ocasiones, una de Herrera de falta y otra de Castel desde fuera del área. En ningún momento dio la sensación de estar en disposición de ganar el partido ni llegó con claridad a la portería de Jorgensen, aunque para el entrenador tampoco merecían la derrota. Además, Fuzato detenía un penalti en la última acción del partido a Lozano.

En esta ocasión Anquela intentó tirar de los más experimentados y gente que le dan una instensidad que el técnico de Linares siempre pretende en sus equipos, jugadores como Coke, Goldar, Juan Ibiza que volvía tras lesión, Diop, Herrera debían dar un paso adelante. Nolito fue baja por lesión. Hubo una cierta mejoría, pero aún muy leve para la reacción que precisa un equipo que está a cinco puntos de permanencia y que debe ganar ya.

Notable fue la inclusión en medio de Isma Ruiz junto a Diop, un jugador que dejó buenos detalles y que pone algo más de intensidad en medio campo, pero por contra al arrinconar a la banda de Kevin Appin, se pierde gran parte del potencial del francés. Castel sigue progresando y empieza a recordar al ariete que siempre ha sido tras un calvario con las lesiones. Pero el equipo sigue teniendo serios problemas para generar ocasiones, algo que no ocurría antes.

En definitiva la UD Ibiza ha errado esta temporada en el proyecto con la apuesta por la juventuda y la inexperiencia de Baraja, intenta rectificar sobre la marcha con la experiencia de Anquela, pero el cambio de estilo no cosa fácil con la temporada en marcha y la angustia clasificatoria. Veremos el margen que le queda al técnico para revertir la situación. El lunes reciben al Andorra que llega en gran forma.

Anquela decía sobre el partido que "el equipo ha estado a un buen nivel y no ha merecido perder para nada. El vestuario está triste, dolido porque tienen amor propio y orgullo y más en un partido como éste en el que han hecho más de lo que dice el resultado. Hemos mejorado muchísimo respecto a actuaciones anteriores, es un gol calcado a alguno que nos han marcado por no parar la jugada, nos cogen de vuelta, ellos juegan bien. Nosotros hemos dado una sensación bastante más halagüeña. Vamos a seguir trabajando y seguir creyendo, por nuestra parte no va a quedar".

El técnico reconocía que el once que presentó se parece más a lo que él pretende. "La gente estaba respondiendo y hemos tenido ocasiones. No lo hemos hecho por verdadera mala suerte. Nos ha faltado la definición, hay que seguir y levantar el ánimo, nos nos queda otra, no tenemos ninguna duda".