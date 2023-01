Amadeo Salvo, presidente de la UD Ibiza, no se ha callado tras las acusaciones del presidente del CD Ibiza, Antonio Palma, sobre las condiciones de cesión del Estadio Palladium Can Misses para el partido copero de hoy ante el Betis. El encuentro finalmente se juega en Can Misses III por la falta de acuerdo de ambos clubes.

En el gran día para el fútbol ibicenco como es la visita del campeón, el Real Betis, al CD Ibiza, la polémica sigue salpicando la falta de acuerdo sobre el estadio que ha puesto de manifiesto las tensiones entre ambos clubes y ambos presidentes. Faltaba escuchar la versión de Salvo y ha explicado con todo lujo de detalles las negociaciones. En el tiempo que dura un partido de fútbol, 90 minutos, Salvo ha dado su versión en rueda de prensa telemática.

El presidente de la Udé acusa a Palma de mentir continuamente, afirma que el Cdé no quiso asumir los costes mínimos de organización del partido. "Yo no voy a organizar un partido de esta relevancia y que no podamos atender a nadie. Si os estamos abriendo Can MIsses a coste. A nosotros nos cuesta entre 1.100.000 y 1.200.000 euros abrir Can Misses, divide entre 22 partidos. Nos dijeron que el dinero no era problema y nos pusieron una demanda en el juzgado esta gente y ni siquiera son capaces de pagar los costes. El gasto hubiera sido para cualquier equipo de la isla, el mismo, y el seguro de responsabilidad civil. Sino quién es el responsable, ¿el Ayuntamiento? no dirían que tienen una cesión a la UD Ibiza, el CD Ibiza diría que no, que el Ayuntamiento mantienen muy mal el campo. El problema siempre es de los demás, todo lo malo lo hacen los demás" ha dicho Salvo sobre la postura del CD Ibiza.

El presidente celeste ha añadido que "ha quedado demostrado que han vendido 1.200 y han traído una grada supletoria, que espero que el Ayuntamiento les pida un proyecto como hicimos nosotros, porque ahí se van a sentar niños, personas mayores, para meter 500 más. Hubieran ganado dinero, hubiera sido un espectáculo bonito que hubieran jugado en Can Misses, y ese era nuestro objetivo, todo lo demás es una mentira. Ha habido un uso político de todo esto, alguno se lo tiene que hacer mirar. Ya dije un día a los políticos que el deconocmiento es un arma muy peligrosa. A la opinión pública hay que decirle la verdad".

Salvo no se ha quedado ahí y ha dicho sobre Palma que "es una persona en sus negocios y en su vida sobresaliente, que nos esté dando lecciones a la UD Ibiza, a la máxima autoridad como el alcalde, la concejala y a todo el mundo sobre cómo debemos gestionar las instalaciones. Si no me equivoco, este señor no tributa en España, reside en Suiza. Yo sería incapaz de decirle al alcalde de Ginebra sobre cómo tiene que hacer las cosas. Y más cuando hago uso de un bien público como es Can MIsses III sólo pagando uso de césped. Es curioso por no decir otra cosa. Podemos decir que tengo una empresa que genero empleo, yo también tengo empresa en Estados Unidos pero no tributo allí y no le digo al alcalde de Houston que es un tío nefasto, se lo diré al que gestiona mi dinero. Organizar el partido ante el Betis era 10 veces menor que el que gastamos nosotros contra el Barcelona" .