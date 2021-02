Alfonso Díaz: "Estamos en una tercera ola, no es tiempo de avanzar en la vuelta del público"

Cerca de cuatro millones de euros. Esa es la cantidad en la que Alfonso Díaz, el director financiero del Real Mallorca, ha cifrado el coste que las situaciones relacionadas con el COVID19 está teniendo para el Mallorca en esta temporada. "Hemos tenido ajustes en la televisión de la temporada pasada y un ajuste en nuestro presupuestos por el tema del público. Teníamos estimada media temporada, en cuanto a lo de la afición, en nuestro presupuesto y luego están los gastos del día. El hecho de volar en el mismo día en vuelo charter, el gasto en médicos, en hoteles... estaríamos hablando de casi cuatro millones de euros", ha explicado Díaz acerca del coste que el virus está teniendo para el Mallorca. En cuanto a la posible presencia de aficionados en las gradas ha apuntado: "Estamos en una tercera ola y creo que no es el momento de avanzar. Ojalá podamos tenerlos pronto con nosotros".

En ese sentido, ha asegurado el responsable financiero del conjunto bermellón que los propietarios del Mallorca siguen con el mismo plan que han venido desarrollando de un tiempo a esta parte. "Ya sabían de esta situación", ha puntualizado Díaz que ha reiterado "el compromiso" de la propiedad con el club que, según él "ha quedado demostrado con la última ampliación de capital" hecha por Robert Sarver.

Pablo Ortells: "En caso de ascenso sí hay opción de que Mollejo se pueda quedar"

En lo deportivo, Pablo Ortells, responsable de dicha área en el Mallorca, ha asegurado que el club sigue trabajando en las renovaciones de jugadores como Salva Sevilla, Abdón Prats o Antonio Sánchez y, en éste último caso, ha dicho de nuevo, ya lo ha hecho en otras comparecencias, que las renovaciones no sólo dependen del club. Ortells, además, ha asegurado que en caso de ascenso el Mallorca sí podría tener la posibilidad de seguir contando con Víctor Mollejo la temporada que viene. "Sí existe esa opción", ha dicho escuetamente el director deportivo bermellón que sobre la situación de Miquel Parera ha reconocido no ser "partidario de que los jugadores expresen" su sentir de ese modo pero que lo respeta. "Parera consideró que debía hacerlo y no hay ningún problema en eso", ha afirmado Ortells que no ha querido valorar las acusaciones de supuestas ayudas arbitrales al Mallorca desde el entorno de rivales directos. "Estamos muy centrados en nuestro trabajo", ha apuntado.