Álex Abrines sobre una posible retirada: "Me estoy tomando un tiempo para pensármelo"

No hay decisión tomada dice Álex Abrines pero por primera vez ha hablado públicamente sobre la posibilidad de su retirada del baloncesto tras las diferentes noticias que habían aparecido sobre su futuro.

Sería desde luego una decisión con pocos precedentes en un jugador profesional de primer nivel, pero Abrines lo está considerando, tiene diferentes opciones y se ha tomado un tiempo de reflexión.

"Me estoy tomando el tiempo para pensarlo. Tengo todas las opciones sobre la mesa, quedarme, irme, retirarme. Lo estoy barajando todo. Me quiero tomar este mes de Julio para sopesar lo que tengo sobre la mesa y conforme a lo que mi cuerpo me pida pues tomaremos una decisión. Lo estoy barajando todo y cuando tenga algo decidido seréis los primeros en saberlo".

Reconoce que baraja diferentes opciones: "Hay otras opciones, la de quedarme en Can Barça es la más fácil pero hay otras , por suerte hay más de una y puedo escoger. Como he dicho necesito un tiempo para pensarlo hasta final de mes y lo comunicaré ya veremos de qué manera".

Dejarlo con 31 años sería muy llamativo en la carrera de un jugador profesional de élite, no es desde luego lo habitual. ¿Qué pesa más para considerar la retirada? "He hecho una buena carrera hasta ahora, hay opciones de contrato, de logística, cuando tienes dos hijas cuesta más moverse de la ciudad y hay otras motivaciones al margen del baloncesto que tengo ganas de descubrir. Si ha de ser después de este verano pues bienvenido sea. Hasta este punto estoy contento con lo que he hecho, podría dar más sí, veremos qué decido de aquí a finales de verano. Al final son estas tres motivaciones, tira más lo personal, las hijas, muchos viajes y mucho que me pierdo y tarde o temprano que quiero empezar a vivir".

Así lo ha explicado en la presentación de su campus que ha tenido lugar en el concesionario Honda, Proa, en Palma. El campus arranca este sábado en Muro, donde habitualmente lo lleva a cabo cada verano y cuenta con casi 200 inscritos.

Ausencia del Eurobasket.-

El jugador mallorquín del Barcelona se perderá el Eurobasket al no haber estado disponible, ayer Scariolo así lo confirmaba y este jueves el jugador ha explicado su conversación con el seleccionador y los motivos:

"Después de dos años encadenando aunque no pude jugar el preolímpico pero hice la preparación y después los Juegos, fue un verano sin descanso, y este año que no he tenido, gracias a Dios, ninguna lesión grave, son muchos meses seguidos. Necesitaba descansar física y mentalmente y demás he tenido una pequeña intervención que me ha tenido apartado unas semanas de hacer cualquier deporte. Mi cuerpo me estaba pidiendo descansar. Hablé con Sergio en su día y lo entendió perfectamente. Les deseo toda la suerte del mundo y tendrán un fan más viendo los partidos por la tele".

Anillo Thunder.-

Abrines jugo en la NBA durante tres temporadas, el segundo balear en jugar en la liga estadounidense tras Rudy Fernández y lo hizo en Oklahoma City Thunder de la NBA . El mallorquín se ha alegrado por el primer anillo de los Thunder: "el trabajo del entrenador, de Marc (Deignault) que estaba en el segundo equipo y de Sam Presti (GM) que han hecho un gran trabajo y tienen un proyecto muy bueno, con muchas rondas de Draft los próximos años que les permitirá seguir compitiendo al máximo nivel. Ojalá tengan más de un anillo en los próximos años".