Un serio contratiempo ha tenido que resolver Aina Bauzá en mitad del Atlántico, en el reto que se iniciaba el pasado domingo entre Cádiz y San Salvador de Bahamas. El pequeño velero de 6'5 metros en el que navega sufrió por el oleaje la rotura de una pieza que le produjo un agujero y una vía de agua.

Aina Bauzá, que ya tiene experiencia de muchas millas en la navegación en solitario y estuvo a punto de participar en la Mini Transat, ha explicado que pudo tapar el agujero, poner todo en orden y seguir sin mayor incidencia en su navegación: "Hemos tenido un pequeño accidente, el outrigger no ha aguantado la presión y ha pasado hacia abajo, tenemos un pequeño agujero en el barco. Lo que vamos a hacer es desmontar la pieza y tapar el agujero. Los outrigges que me ayudan a separar el botalón, son imprescindibles. Reparamos y seguimos navegando, no pasada nada, cuando esté esto seco otra vez" explicaba Bauzá.

Pocas horas después explicaba la regatista que "no es la primera vez que los rompo, sí que rompen el barco. Ahora no tenemos outriggers, de nuevo spi arriba y seguimos planeando" decía a bordo para dejar la cámara enfocando la navegación.

El reto de Bauzá es cubrir las 3.884 millas batiendo la marca de 21 días, 11 horas, 18 minutos y 25 segundos, a una velocidad de 7.54 nudos de media. El pasado domingo 3 de Marzo partía de Cádiz rumbo a la isla más al Este del archipiéalago de Bahamas, a donde está documentado que arribó Cristóbal Colón en su primer viaje el 12 de Octubre de 1492, isla que llamaron "Guanahani" al entender los españoles esta palabra pronunciada por los indígenas.