El Al-Ahli de Arabia Saudí tiene a Samú Costa como posible objetivo

El nombre de Samú Costa ha sido uno de los más repetidos en este mercado al que le quedan todavía 12 días en España. En el caso de Arabia Saudí se cierra el 2 de Septiembre, y es el mercado al que tendrá que estar atento precisamente el RCD Mallorca, ya que podría darse la operación más importante del verano, el traspaso de Costa.

El Al-Ahli, campeón de la Champions asiática y uno de los clubes más importantes de la liga Pro de Arabia Saudí, tiene a Samú Costa como posible objetivo. Hasta Son Moix no ha llegado ninguna oferta en firme por el portugués, pese a lo mucho que se ha hablado del centrocampista, quien por cierto podría debutar este sábado ante el Celta tras quedarse fuera ante el Barça por un golpe.

El club de Yeda ha firmado fichajes por valor de casi 40 millones de euros, también ha vendido, una de las salidas fue la de Gabri Veiga que se fue el Oporto. Su fichaje más importante ha sido Enzo Millot por 28 millones de euros. En el centro del campo tiene a muchos jugadores locales y destaca el ex barcelonista Kessié.

Ahora mismo, Al-Ahli busca un centrocampista internacional pero al margen de Samú Costa tiene otros jugadores importantes en agenda. El Mallorca sólo conoce los rumores y lo que le trasladan los agente del jugador, de la agencia de Jorge Mendes, un agente al que se vio por Palma hace unos días sin que tuviera negociación alguna con el Mallorca.

Samú Costa parece estar por la labor de salir ya que la oportunidad que se le puede presentar es importante deportiva y sobre todo económicamente para dar un salto en su carrera. El bermellón es joven todavía con 24 años y deseando volver a la selección portuguesa.