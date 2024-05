Aguirre: "Me preocupa cero que haya protestas, la afición tiene mucho mérito"

La temporada del RCD Mallorca está finalizando con muy poca energía, el partido ante el Atlético dejó síntomas preocupantes aunque es cierto que se vio condicionado por el temprano buen gol de Riquelme, del que Javier Aguirre se lamentaba por la falta de atención de los suyos, y que Simeone plantó un espejo delante a los de Aguirre.

El Atlético cedió el balón y se encerró, consciente de que es lo que peor sabe gestionar el Mallorca, que no tiene en el juego posicional y de dominio su fuerte. Tan solo con alguna acción aislada o algún balón parado podía el Mallorca meterle mano a los colchoneros, y no fue el caso. Y eso que en esta ocasión Aguirre contó con Darder en medio campo y luego introdujo a Morlanes. También fue novedad el reclamado Abdón, pero apenas tuvieron ocasión alguna los puntas, sólo un remate en posición forzada de Muriqi.

El Mallorca se atascó y mostró toda su impotencia, en un partido muy parado por parte de ambos equipos que propició un espectáculo insoportable. Los más de 20.000 aficionados que se dieron cita en Son Moix ante el último gran partido que queda, se fueron más que decepcionados a casa y en algún momento hubo alguna protesta a modo de reproche a la falta de ideas y de fútbol para intentar remontar el partido. "Me preocupa cero, llevamos 78 partidos sin entrar en descenso. Han silbado dos veces en 90 minutos, ellos saben lo que es la segunda B, tienen mucho mérito y pueden silbar lo que quieran, les entendería. Es una afición fantástica, se dan cuenta de que ponemos entusiasmo y compromiso, nos faltan cosas pero no se pueden quejar y no lo hacen de dejadez, de un equipo gris o pálido. Lejos de eso somos un equipo muy comprometido. Estamos en Primera División compitiendo y es de reconocerse".

El Mallorca es ahora mismo el peor equipo de la salvación, el últmo eslabón antes de los puestos de descenso, que se mantiene a seis puntos gracias a la inoperancia del Cádiz. Eso está salvando a un Mallorca que en teoría va a tener un partido distinto el sábado ante la UD Las Palmas en cuanto a posesión. El Mallorca necesita una victoria convincente para conseguir puntos y también para quitarse el mal regusto que ahora mismo tienen todos, desde el entrenador hasta los jugadores y sobre todo la afición.

El técnico recuerda el lastre de los pocos goles: "Hemos tenido a lo largo de la temporada 12 manos a manos con el portero, dos penaltis fallados. La progresión de goles es pobre. Somos un equipo que si dejamos de correr, luchar, de tener orden defensivo, somos un equipo vulnerable el día que no estamos serios en defensas. Nos está costando definir. Tenemos mayor expectativa de gol este año y más tiempo la pelota que el año pasado y tenemos muchos menos goles que el año pasado. No te queda otra que no resignarte. Aquí estoy con ganas de seguir insistiendo en definición cada día. Lo de atrás estamos como el año pasado pero adelante peor. Se fueron seis goles de Kang- In, alguno de Ángel, Tino, Muriqi hizo 15 y ahora está con seis. Abdón ha hecho un buen trabajo porque lleva seis y Larin ha hecho dos en 31 partidos. Llegamos, estoy contento con estos tres, Larin es un grandísimo trabajador. Con el trabajo de los tres estoy feliz, no sólo tienen que marcar, el equipo tiene que ayudar y el entrenador tiene que ayudar, es fallo del entrenador".