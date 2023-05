Aguirre no despeja la incógnita sobre su futuro

Javier Aguirre no ha despejado la incógnita en la previa del Mallorca-Valencia sobre si hay avance en su renovación y lo que es más novedoso, no ha confirmado si hay una oferta del América de México. En las últimas horas ha trascendido en informaciones procedentes de su país que el Las Águilas habrían sondeado al técnico tras quedarse sin el técnico Fernando Ortiz.

Todo ello en medio del impás de espera en la renovación por el Mallorca, pausa que ha venido poniendo el técnico desde hace meses condicionando su renovación a la permanencia matemática.

Tras conseguirla, el técnico reconocía que esta semana esperaba la llegada de su agente a Mallorca para continuar las conversaciones con el club. Sin embargo, en su comparecencia previa al encuentro ante el Valencia, Aguirre no ha querido despejar ninguna incógnita con el argumento de la mala imagen del equipo en Almería y el encuentro de mañana.

El medio TUDN informaba hace unas horas que "el América sigue en busca de un nuevo entrenador para el Apertura 2023, pero hay un candidato que ha cobrado fuerza en las últimas horas: el mexicano Javier 'Vasco' Aguirre.De acuerdo con Gibrán Araige, reportero de TUDN, el 'Vasco' Aguirre se perfila como el candidato más fuerte de las Águilas para dirigir al equipo en el Apertura 2023, luego de la renuncia de Fernando Ortiz".

"Prefiero hablar del Valencia si no te importa, estoy preocupado por la imagen que dejamos en Almería, que no me gustó nada. Y tampoco estos días he podido tocar la tecla para salir mañana como salíamos a Sevilla hace un año, teníamos un 2-6 del Granada, teníamos 32 puntos, quiero ese equipo y no lo encuentro. Quizá haya tres, cuatro o cinco cambios. No estamos, estoy preocupado por ello, porque el Valencia va a venir como tiene que venir, ya le ganó al Real Madrid, tiene a todos sanos y tiene juego vertical. Si no espabilamos, luego vamos al Camp Nou y luego viene el Rayo, qué imagen vamos a dejar, ya les dije a los jugadores, no,no...no se piermitan eso".