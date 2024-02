Adrián Abadía: "No esperábamos esta medalla"

Han hecho historia para el salto de trampolín español. Nunca en la historia de los Mundiales la natación española habría logrado medalla, y lo ha hecho el saltador mallorquín Adrián Abadía junto a Nico García, una alianza balear-canaria, una pareja que lleva tiempo trabajando.

Abadía lograba el bronce en el Campeonato del Mundo en Doha (Catar) en salto de trampolín de tres metros sincronizados. Una disciplina compleja porque a la dificultad de los saltos se une la sincronía con el compañero. Esta medalla hace historia y premia el trabajo de años del saltador mallorquín y discípulo de Donald Miranda.









Ahora, Adrián Abadía compite desde este martes en la disciplina individual en este mismo Mundial. Abadía dedica en la entrevista a Deportes Cope Baleares este triunfo a su madre y su abuela, que fue quien le animó a meterse en esta disciplina deportiva. Sueña ya con la cita de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde cree que se puede repetir lo conseguido en el Mundial aunque es consciente de que será aún más difícil y con mayor presión. "Escuchar que la primera medalla para España sea para nosotros suena muy raro, pero muy contentos. Nada más salir del agua ya sabíamos que habíamos hecho un gran resultado, no sabíamos la medalla ni la esperábamos. Me he acordado de mi madre y mi abuela, que han sido papá y mamá".Recuerda que "mi abuela quiso que me apuntara a saltos y mira a dónde hemos llegado. De pequeño me tiraba mucho de la piscina y dijo, pues mira ya que se tira tanto a ver qué tal".

Sobre cómo será su participación en los Juegos dice que "no tengo ni idea, pero tengo a Nico que ya estuvo en los Juegos. Voy a ver a muchos amigos en este deporte y espero pasármelo súper bien, que sea inolvidable. Obviamente la exigencia y nivel de presión va a ser mucho mayor, pero vamos a ser ocho parejas en los Juegos y lo que pasaba ayer puede pasar en los Juegos. Nos centramos en hacer bien el trabajo en casa y prepararnos bien".

