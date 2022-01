4.000 aficionados en el At.Baleares-Valencia

El Atlético Baleares instala este viernes una nueva grada en el Estadio Balear para tener más aforo en el histórico encuentro de octavos de Copa del Rey contra el Valencia. La decisión fue comunicada por el club tras vender las 3.200 entradas disponibles para el partido. De esta manera el club aumentará el aforo. Con la nueva grada el Estadio tiene 5.300 plazas, por lo que con el 75% permitido en este momento serán casi 4.000 los aficionados que presencien este partido que ha despertado la máxima ilusión en la afición balearica.

El club está convencido de que si hubiera podido disponer del aforo completo en lugar del 75% como reguló el Gobierno con las Comunidades Autónomas, habría llenado también y hubieran acudido 5.300 aficionados.

La grada provisional se instalará en la zona en la que el Estadio Balear aún no ha tiene, en la zona de sol. El proyecto del Club es acabar de cerrar el Estadio y construir una pequeña grada en sol, done ahora hay unas lonas publicitarias, pero hasta ahora no ha dispuesto de los permisos. Todo ha sido lento y farragoso en este tema pero finalmente el club como ya contó Deportes Cope Baleares tiene todo a punto para construir esa grada y acabar de cerrar el Estadio.

Igualmente el ambiente en las dos eliminatorias contra el Getafe y el Celta fue espectacular y la afición disfrutó de dos auténticas fiestas ante las grandes prestaciones de su equipo que eliminó mereceidamente a dos primeras. Ahora van a por el tercer equipo de primera y nada menos que todo un Valencia, un club que nunca ha visitado el Estadio Balear.

El At.Baleares ha animado a sus aficionados con un vídeo promocional





El delantero Dioni Villalba tiene claro que este partido "es un premio para todos, para el equipo, el club, los aficionados, nuestras familias, todo el mundo está contento por tener este partido pero aunque sea un premio hemos demostrado ser un equipo que compite en cada partido y lo vamos a hacer", afirmaba en Deportes Cope Baleares.El delantero ya vivió una eliminatoria ante el Valencia con la Cultural y Deportiva Leonesa en el que perdieron por penaltis.