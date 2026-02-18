Xavi Calm tras su etapa en el Leicester: "En la Championship no hay pausas"

El ex técnico del Atlético Baleares acumula amplia experiencia en la segunda inglesa, que no tiene VAR. Sobre el Poblense-At. Baleares se deshace en elogios hacia sus colegas Troya y Blanco. Dice que "será un gran partido" y agradece que se hable bien de su paso por el club balearico