Toni Amor en COPE: "Pablo Ortells no me llamó pero sí bastante gente del club"
El ex técnico bermellón cree que los jugadores deben examinar su rendimiento, ve mejora con Demichelis pero también defiende a Arrasate, "hay jugadores que no han estado al nivel". El entrenador ayudante de México explica en DEPORTES COPE BALEARES qué significa para él afrontar un Mundial con México en casa. Ve a Samu con opciones de ir con Portugal.
Jordi Jiménez
Mallorca - Publicado el - Actualizado
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