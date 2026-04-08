Toni Amor en COPE: "Pablo Ortells no me llamó pero sí bastante gente del club"

El ex técnico bermellón cree que los jugadores deben examinar su rendimiento, ve mejora con Demichelis pero también defiende a Arrasate, "hay jugadores que no han estado al nivel". El entrenador ayudante de México explica en DEPORTES COPE BALEARES qué significa para él afrontar un Mundial con México en casa. Ve a Samu con opciones de ir con Portugal.