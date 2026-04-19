Horario y dónde ver y escuchar el Almería - Málaga de esta noche

Vuelve el Málaga, y lo hace con un partido de altura. Es el momento de que los que están, den un paso adelante, porque no les queda otra. Es un partido bueno el de hoy ante la UD Almería, en ese último duelo andaluz de la temporada y en su estadio, además que se llenará esta noche. Hoy toca además estar siempre con mucha atención, que será máxima en los de Funes, que siguen su camino sin mirar al rival ni clasificación: buscar ganar y hacer buenos los dos últimos empates fuera de casa.

COPE Málaga Funes, entrenador del Málaga, en una sesión en La Rosaleda.

A los blanquiazules hoy se les va a exigir ante un rival fuerte. La plantilla se ha entrenado esta semana con las bajas de Larrubia, Lorenzo y Juanpe, que tendrá que ser operado y que se pierde toda la temporada. Esta noche en Almería apunta Funes que hará cambios. Sobre todo está la duda de si Ramón está para ser titular, salir de inicio o tener minutos ya en el partido. Para noventa minutos seguramente no.

LA PEGADA DEL ALMERÍA A EXAMEN

Tras encajar una goleada en Santander, el Almería busca levantarse y no perder comba con el ascenso directo, que le saca un punto al Málaga y se juega el gol average, que se supone que con tanta igualdad, será clave. Desde Almería tienen marcado en rojo el partido y Rubi contará con la baja de Lopy y cuenta con las dudas de Iddrisu Baba y Nico Melamed. Además recuperan a Leo Baptistao que saldrá de inicio. Además se medirán los dos goleadores de los dos equipos, los 21 de Arribas por los 16 de Chupe.

MÁS DE 400 MALAGUISTAS EN ALMERÍA

El conjunto de Martiricos librará su último derbi de la fase regular liguera este domingo, a partir de las 21.00 horas, acompañado por 400 malaguistas en las gradas. El partido es de alto riesgo, por lo que ya se anuncia que los malaguistas desplazados deberán ir a la zona de fondo del estadio rojiblanco. Pero ojo, serán más de 400 malaguistas. Funes lo tiene claro y en la previo dijo: “Si piensas que van 400, es que no has contado bien. Van muchísimos más, hay gente comprando entradas. Se colocarán en la zona visitante. Es el Almería el que vende entradas a cualquier aficionado y se compran. 400 habrá en la esquina visitante. No va a ser fácil contarlos, pero sé que van a ser muchos más. No va a ser fácil vivir lo de Cádiz, Granada o Córdoba por la hora del partido. Es un domingo a las 21.00 horas y va a condicionar. El Arcángel tiene más capacidad que el del Almería. 400 no van a ir", apuntó el de Loja.

HORARIO DEL PARTIDO

El partido correspondiente a la trigésimo sexta jornada de La Liga Hypermotion entre la UD Almería y Málaga CF, se disputará en el UD Almería Stadium esta noche 19 de Abril a las 21:00 horas.

DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL ALMERÍA - MÁLAGA

El partido Almería - Málaga lo podrás seguir desde las 20:30 horas con la narración de Javier Bautista, la animación y control de Pedro González. Los comentarios serán de Paco González y Hugo Díez Boscovich, todo en el Tiempo de Juego de COPE MÁS Málaga en los diales 97.1 FM - 882 AM y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Málaga y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE MÁS Málaga.

En televisión se podrá seguir a través del canal LALIGA TV Hypermotion y LaLiga TV Bar, canales de Movistar Plus. En abierto en Gol. También se puede ver por DAZN. Además de las plataformas de PTV, Golstadium y Olin.