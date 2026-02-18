Théo Valls, centrocampista de la UD Ibiza: "Debemos mostrar ambición en el campo, no estamos aún donde deberíamos"

El centrocampista francés de origen español por vía paterna explica en DEPORTES COPE BALEARES el gran aliciente personal que significaba para él jugar en España aunque bajar a 1ªRFEF: "tiene un nivel muy alto y profesional"