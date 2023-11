Rivillos : "Para ganar no podemos meter en cada partido seis o siete goles"

Quedan apenas unas horas para que en el Palau d´Esports de Son Moix se de el pistoletazo de salida a la Elite Round en la que el Illes Balears Palma Futsal competirá por estar, por segunda temporada consecutiva, en la Final Four de la UEFA Futsal Champions League. El conjunto de Antonio Vadillo llega a esta ronda europea con algunas dudas en el juego que se han podido ver en las últimas jornadas de la liga y con una tarea a mejorar: El elevado número de goles que encaja este año.

Así lo reconocía ayer Mario Rivillos, uno de los hombres destacados del equipo balear, en una entrevista concedida a Deportes Cope Baleares durante el día de medios previo al debut del equipo en la Elite Round. "La liga está loca. Todo el mundo está apretando mucho y los equipos trabajan muy bien pero no estamos tan mal. Estamos a tres puntos del segundo pero si es cierto que tenemos que seguir mejorando porque fallamos mucho y encajamos muchos goles", reconocía el ex de Movistar y Barcelona que señalaba el camino a seguir. "Llevamos toda la temporada diciendo que eso no es bueno. Al final para ganar no podemos marcar en cada partido seis o siete goles porque encajamos mucho. Tenemos que corregir eso y cuando lo hagamos seremos un equipo mucho más compacto".

Creo que nos hemos ganado un respeto, ganar una Champions no es nada fácil

Sobre la Elite Round señala: "Aquí todos los equipos están bien y compiten bien y, además, físicamente están muy bien. Esto es la Champions y no se regala nada. Todo el mundo quiere ganar y en juego hay una Final Four. Tenemos que salir con todos los sentidos puestos en el partido y concentrados en lo que tenemos que hacer" y añade: "Jugar en casa siempre es especial y vamos a ver si podemos cerrar el pase a la Final Four y dedicárselo a nuestra gente".

Cree además Rivillos que al Illes Balears Palma Futsal se le tiene ahora en Europa como un equipo destacado. "Creo que nos hemos ganado un respeto. Ganar una Champions no es fácil y más de la forma en la que la ganamos pero eso es pasado y hay que olvidarlo. También digo que somos el equipo a batir porque somos campeones y eso, quieras o no, hay que seguir demostrándolo y reafirmarlo".