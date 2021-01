Raúl Márquez: "Si me pasa en un día sin gente en la carretera, no lo cuento"

“Me siento como si me hubiera pasado un camión por encima” . Con esa frase tan escueta como clara relata Raúl Márquez, ciclista mallorquín del equipo Qromia, la situación vivida este pasado fin de semana en Gran Canaria, lugar en el que se encontraba entrenando con sus compañeros de equipo cuando fue objeto de una brutal agresión por parte de un conductor.

Los hechos tuvieron lugar en una discusión que acabó con el ciclista noqueado tras recibir un puñetazo en el rostro. Ya en el suelo, el agresor continuó propinándole puñetazos hasta que una de las personas que había presenciado la escena intervino para frenar la agresión. “Era sábado y había bastante gente. Esto me sucede el miércoles, día en el que también estuve por esa carretera y casi seguro que no lo cuento porque no habría nadie. Se habría parado, habríamos hablado o lo que fuera y cuando me hubiera empezado a golpear no hubiera habido nadie para pararlo”, explica el mallorquín sobre lo vivido.

Márquez, que no puede dar demasiados detalles de la situación actual ya que la investigación está en manos de la Guardia Civil, explica lo sucedido antes. “El vehículo de esa persona nos hace un adelantamiento cuando venía de frente otro coche haciéndonos aspavientos y cierra a un compañero mio al que obliga a frenar. Casi tuvimos un accidente grave que, en nuestro caso, puede llegar a ser mortal. Seguimos bajando y el coche iba delante mío y cuando llega a un cruce el coche se para y esa persona me pregunta si le estoy persiguiendo y yo lo que le digo es que casi tira a mi compañero”, explica Márquez que agrega: “En ese momento esa persona se baja del coche, me da un empujón y yo me resbalo por llevar las zapatillas de la bici. Intento quitarme las zapatillas y luego pasa lo que se ve en el vídeo. Después del primer golpe ya no recuerdo nada más”.

Tras la agresión, el domingo Márquez recibió una llamada de la policía ya que su agresor le había denunciado. “Me comentaron que se personó con el brazo en cabestrillo”, apunta Márquez que ahora está a la espera de lo que suceda con la investigación de lo sucedido y quiere clarificar que “lo que ha pasado es un hecho puntual. En todo el tiempo que estuvimos en Gran Canaria no tuvimos ningún tipo de problema”.