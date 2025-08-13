COPE
Podcasts
Deportes Mallorca
Deportes Mallorca

Ramón Juan: "Va a ser un grupo muy duro con muchos equipos candidatos"

El portero de la UD Ibiza cree que se han reforzado bien y celebra que se jugara el amistoso de las Festes de la Terra ante los vecinos de la SD Ibiza. Elogios para Leo Román: "me alegro mucho de que siga en el Mallorca"

Ramón Juan en una intervención
00:00
Descargar

RAMÓN JUAN

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el

1 min lectura

Descargar

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00H | 13 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking