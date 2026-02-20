Rafa Gil, presidente del RCNP: "El Club de Vela de Port d'Andratx es un referente y es una lástima que esté en esta situación"

El presidente del Real Club Náutico de Palma se muestra agradecido por recibir el Premio de la Fundació Miquel Jaume. Repasa en COPE objetivos del club para 2026 y lamenta la situación del club de Andratx, sin apenas instalaciones