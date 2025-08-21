COPE
Podcasts
Deportes Mallorca
Deportes Mallorca

La personal visión mallorquinista Manu Montero Maldonado: "Tenemos que vivir el fútbol como los niños, como el pequeño Simonet"

Hablamos con el periodista de "Revista Panenka" y "Fútbol Mallorca" que ha reflejado en un bonito vídeo con Joselito de fondo la frustración mallorquinista de la primera jornada. Nos habla de Adri Rodríguez portero del Zaragoza

El periodista Manu Maldonado
00:00
Descargar

Manu Maldonado

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

04:00H | 21 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking