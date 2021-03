Pepe Laso: "Yo no puedo ser pesimista con este equipo"

La segunda fase de la temporada está a punto de comenzar para el Palmer Alma Mediterránea Palma y de cara a ese inicio de nueva fase, Pepe Laso, el responsable de metodología del conjunto balear, repasaba en Deportes Cope Malllorca la primera fase protagonizada por el equipo mallorquín y marcaba su particular hoja de ruta de cara a este segundo tramo de la competición.

"Contentos estaremos si ganamos el próximo sábado", aseguraba Laso al preguntársele por las sensaciones en el equipo tras haber logrado la salvación y el pase a la siguiente ronda dejando claro que el conformismo no es, ni mucho menos su forma de pensar. "Hemos ganado diez de los últimos doce partidos y no puedo ser pesimista con este equipo. Tengo que pensar que podemos seguir con la racha y trabajamos para ello", explica Laso sobre la nueva fase de la temporada.

El renombrado técnico reconoce, eso sí, que al principio hubo dudas. "Mentiría si no dijera que pasé miedo. Tuvimos algunos inconvenientes de los que se pueden hablar cuando todo ha pasado. Hubo alguna lesión como la de Olle que fue inesperada, la llegada tardía de Ronnie o algún jugador que llegó y no servía. Luego, el equipo encontró su camino pero al principio claro que hubo temores, como no".

Laso, que reconoce que "la procesión va por dentro" cuando ve los partidos afronta así con optimismo una fase del campeonato en la que el equipo mallorquín va a poder pelear por estar cuando acaben estos dos meses de competición en las posiciones que dan derechoa jugar los 'play off' de ascenso a la ACB, un objetivo que a principio de temporada se antojaba como algo hipotético para los isleños