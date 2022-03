La Federación Española de Balonmano ha tomado una decisión controvertida como es la de exigir pauta completa de vacunación a todos aquellos jugadores que participen en el Campeonato de España de selecciones autonómicas el próximo 9 de Abril en Murcia.

La Federación ha dejado claro que no permitirá a aquellos jugadores no vacunados competir. Esta decisión ya está recurrida ante lo contencioso administrativo.Todo ello en plena vuelta a la normalidad y cuando se estudia eliminar mascarillas y se han eliminado cuarentenas para los asintomáticos, incluidos no vacunados.

El abogado de la Asociación Liberum Luis María Pardo lo explica en Deportes Cope Baleares.