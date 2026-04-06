Moha Keita tras su gol y pase de gol en la remontada del Atlético Baleares: "Este año es nuestro año, estoy seguro de que irá bien"
El atacante balearico fue clave en la remontada en Ibiza, se alegra de la vuelta al gol de Jaume Tovar, quien anotaba su 16º gol
Jordi Jiménez
Mallorca - Publicado el - Actualizado
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"El rescate del piloto es la única buena noticia de una guerra que se le está haciendo difícilmente digerible al presidente de Estados Unidos"
Pilar G. Muñiz
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