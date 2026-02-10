COPE
Miquel Molondro, presidente del líder, Poblense: "Nosotros nos renunciamos a nada"

El máximo responsable del club recuerda que "somos el club que menos ha gastado" y mantiene las expectativas en cada semana: "no tenemos ninguna presión por ascender, nuestro objetivo es disfrutar cada semana"

Miquel Molondro, presidente del Poblense
Miquel Molondro

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el

1 min lectura6:33 min escucha

