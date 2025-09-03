COPE
Podcasts
Deportes Mallorca
Deportes Mallorca

Miguelito: "Hemos formado un buen equipo para luchar por estar arriba"

El defensa ha vuelto al terreno de juego tras una grave lesión de rodilla y está a disposición del técnico, reconoce que "estaba algo nervioso" en su reaparición en el Nicolás Brondo

Miguelito
00:00
Descargar

Miguel Martín García, "Miguelito"

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

18:00H | 2 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking