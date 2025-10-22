COPE
Marco Justo: "Si tienes competiciones no las puedes quitar, hay que afrontarlas con con buena mentalidad"

El técnico del Palmer valora el buen nivel del equipo en la Copa tras eliminar a Guipúzcoa y espera conseguir el primer triunfo en liga el domingo ante el Oviedo. También habla del fichaje del pívot

Marco Justo
Marco Justo

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el

1 min lectura6:12 min escucha

