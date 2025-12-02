COPE
Manix Mandiola: "Podría estar entrenando pero para ir como un funcionario no voy, tengo que ir convencido"

El técnico acude a Soria a apoyar a su amigo Jagoba Arrasate: "está pasando un momento crítico como nos pasa a los pobres cuando andamos entre ricos. Confío mucho en él". El ex del At. Baleares dice que "sigo viendo muchas prisas en el club" 

Manix Mandiola en una imagen de archivo en DEPORTES COPE BALEARES
Manix Mandiola

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el

1 min lectura5:55 min escucha

