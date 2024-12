José Contreras: "El equipo empieza a ser ese Andratx que ha sido siempre"

Le está costando pero poco a poco el CE Andratx va recuperando sensaciones y acercándose a una versión que su entrenador, José Contreras, vislumbra en el horizonte. "Ganar en un campo como el del Baleares y a un equipo que seguramente sea favorito al ascenso no se hace todos los días. Los chicos hicieron un gran partido y creo que se merecieron la victoria" explica Contreras a Deportes Cope Baleares. El técnico del conjunto de Sa Plana sabe que el equipo ha dado un paso al frente en las últimas jornadas tras un comienzo un tanto complicado. "Nosotros tuvimos un comienzo de liga un poco extraño.Teníamos mucha gente nueva y habíamos estado danzando de campo en campo porque no podíamos disponer de nuestro estadio hasta la jornada ocho. A partir de ahí el equipo ha crecido mucho", señala Contreras.

Ese crecimiento, para el entrenador del CE Andratx, se basa en el notable trabajo defensivo del equipo. "En el inicio éramos un equipo que encajaba mucho. Hemos estado trabajando en ello y en las últimas seis jornadas, con independencia del resultado, es el equipo solidario, competitivo, sólido que yo quería y que siempre ha sido el Andratx y ahora somos un equipo que podemos ganar a cualquiera. La semana pasada hicimos un partido similar al del Baleares teniendo más ocasiones incluso que contra el Baleares", concluye Contreras.

Un punto complicado para el equipo de Sa Plana ha sido precisamente no disponer de su campo puesto que el campo debía adecuarse a las exigencias de la RFEF. "No ha sido fácil. Estábamos entrenando en un campo, el del Ágora e íbamos a entrenar un día a la Penya Arrabal y jugábamos allí. Nos decían un día que si podíamos jugar en nuestro campo y al otro día que no y nos volvíamos a la Penya. Había jugadores que no habían pisado nunca nuestro campo y eso fue algo que nos penalizó a todos los equipos del club ya que no sólo era cosa nuestra pero ahora ya miramos hacia adelante. Este Andratx es un Andratx reconocible y veremos hasta donde nos llega".