Joan Pere Carbonell tras completar siete maratones en continentes distintos en la 777: "Es la mejor experiencia de mi vida"

El atleta mallorquín se planteó el "World Marathon Challenge" como un desafío personal para dar visibilidad a la enfermedad de su hija, la ictiosis. Las pruebas han sido en la Antártida, Ciudad del Cabo, Perth, Dubai, Madrid, Fortaleza y Miami. 

Joan Pere Carbonell en la Antártida en la 777
Joan Pere Carbonell

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el

1 min lectura11:37 min escucha

