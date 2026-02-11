Joan Pere Carbonell tras completar siete maratones en continentes distintos en la 777: "Es la mejor experiencia de mi vida"

El atleta mallorquín se planteó el "World Marathon Challenge" como un desafío personal para dar visibilidad a la enfermedad de su hija, la ictiosis. Las pruebas han sido en la Antártida, Ciudad del Cabo, Perth, Dubai, Madrid, Fortaleza y Miami.