Jaume Tovar, el pistolero del gol del Atlético Baleares suma ya nueve tantos: "Es mi mejor año"

El delantero solleric marcaba los dos goles de la victoria balearica en Torrent y es el pichichi de Segunda RFEF: "esto es gracias a mis compañeros" y no cree que haya motivos para que la afición se preocupe con posibles ofertas.

