Gabi García: "Estoy muy contento y centrado en el Andratx, vamos para adelante"

El nuevo extremo del Andratx acabó manteado por sus compañeros tras marcar un gran gol y su partidazo en la victoria ante el Barça At.

Gabi García
00:00
Gabi García

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el

1 min lectura

