DESCUBRIENDO UBRIQUE | 06 MARZO 2026 | PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA O

Con Esperanza Cabello, hablamos de la historia y los secretos de la Iglesia parroquial, un pilar de la comunidad ubriqueña a través de los siglos. Un recorrido por la emblemática iglesia que data del siglo XVI, un tesoro arquitectónico en el corazón de la Sierra de Cádiz.

Parroquia Nuestra Señora de la o de Ubrique
Descubriendo Ubrique - Capítulo 24

Fernando Crespo

Cádiz - Publicado el

1 min lectura37:28 min escucha

