DESCUBRIENDO UBRIQUE | 06 MARZO 2026 | PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA O

Con Esperanza Cabello, hablamos de la historia y los secretos de la Iglesia parroquial, un pilar de la comunidad ubriqueña a través de los siglos. Un recorrido por la emblemática iglesia que data del siglo XVI, un tesoro arquitectónico en el corazón de la Sierra de Cádiz.