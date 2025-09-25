atletismo
Esperança Cladera: "Nada más acabar la carrera rompí a llorar, fui consciente de lo que habíamos logrado"
La atleta mallorquina valora en Deportes Cope Baleares el histórico quinto puesto en el Mundial de Tokio del equipo de relevos 4x100 al que pertenece y apunta al futuro: "El año que viene está el Europeo de Birmingham y creo que podemos hacer un buen papel allí"
Luis Ángel Trives
Mallorca - Publicado el
