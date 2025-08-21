COPE
Axel Bejarano: "Esta temporada en el At. Baleares es muy ilusionante con un proyecto muy bonito"

El canterano del RCD Mallorca cree que apenas quedan jugadores del equipo campeón de Copa juvenil porque no se ha creído en ellos. Además, se muestra muy contento de su paso por el Huesca

Axel Bejarano, primero a la derecha
Axel Bejarano

Jordi Jiménez

