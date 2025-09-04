COPE
Antonio Poo: "Pablo Torre tiene mucho fútbol en la cabeza y en los pies"

El lateral del Porreres y el media punta del Mallorca se criaron juntos en el Racing. Torre acude asiduamente a ver al Porreres. Poo se muestra ilusionado por el estreno con el Porreres

Antonio Poo, lateral del Porrres
Antonio Poo

Jordi Jiménez

