Ángel, portero del Cardassar: “Es irreal lo que hemos vivido"

Imagen: Ángel Sánchez Marin

El Atlético de Madrid frustró el sueño copero del Cardassar: 0- 3 a favor de los colchoneros en una noche que queda en la memoria de todos los de Sant Llorenç. El Atleti fue superior, pero el Cardassar compitió y luchó hasta el final. Uno de los jugadores más destacados del conjunto mallorquín es el guardameta Ángel Sánchez Marin, que realizó grandes paradas a la altura de la ocasión.

Hoy en Deportes Cope Mallorca, hemos entrevistado a Ángel en el día después del Cardassar-Atlético de Madrid: “Estoy muy contento. El equipo hizo un sobreesfuerzo tremendo. Tiene mucho mérito. Sobre todo la gente que ha ido al trabajo hoy, seguro que se nota que están cansados. Este jueves también tenemos entreno, hay que recuperarse, no podemos quedarnos parados”, ha expresado. El guardameta del Cardassar realizó una intervención en la segunda parte, que recuerda a la increíble estirada de Iker Casilla en el Sevilla-Madrid de 2009. “Hablar de Casillas es hablar de otro mundo. Casillas es una leyenda, yo simplemente me tiré por inercia. Dije: ‘Tengo que parar el balón, ya no quiero que entren más balones’”.

Ángel también ha explicado cómo se encontraba antes del partido: “Estaba bastante tranquilo”, ha afirmado. Añadiendo que se lo tomó “como un entrenamiento. Al fin y al cabo, es irreal esto que hemos vivido ayer, jugar con un equipo de Primera no pasa muy a menudo, y más en un pueblo como Sant Llorenç. Tuve muy buenas sensaciones antes del partido. Todos estuvimos muy seguros, la verdad es que estoy muy contento con la actuación de mi equipo”.