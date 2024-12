Una negligencia, principal hipótesis del incendio de Andratx

Los servicios de extinción dan por controlado el incendio de Andratx iniciado el sábado por la noche. El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha abierto una investigación por si el fuego hubiera sido intencionado aunque las primeras hipótesis apuntan a una negligencia, agravada por el fuerte viento según ha explicado en COPE la directora general de Medi Natural, Ana Torres.

El 65% del incendio ha estado dentro de la zona afectada en 2012.

El fuego sigue activo aunque, en estos momentos, no peligra que se haga mayor. Hay 40 efectivos trabajando y un helicóptero se ha sumado a las labores sobre las 12 del mediodía cuando ha disminuido el viento, para visualizar y refrescar la zona.

La superficie afectada aproximada son 60 hectáreas de pinar y carrizo a la espera de un recuento definitivo. En concreto, del total de superficie quemada, la mayoría sería de carrizo, una especie que se regenera naturalmente, mientras que entre el 10 y el 15% correspondería a pinar.

reabierta la carretera con estellencs

El incendio ha sido declarado controlado a las 12.40 horas, después de que a las 9.35 horas ya se hubiera estabilizado y las autoridades hubieran rebajado ya su nivel de peligrosidad a Gravedad 0.

En la zona continúan trabajando medios terrestres de la Conselleria de Agricultura, el Ibanat y los Bomberos de Mallorca. Un retén de unos 20 profesionales ha trabajado toda esta pasada noche para evitar que el fuego se extendiera.

El incendio comenzó en la noche del sábado al domingo en el punto el kilómetro 107 de la carretera Ma-10 de la Serra de la Tramuntana.

Unas 15 personas de casas rurales de la zona de Ses Finques de Ses Comes, en Andratx, tuvieron que ser evacuadas temporalmente el domingo debido a la proximidad de las llamas.

Catalina Valent es una de las afectadas. Estaba durmiendo y a las 23:30 su vecina le llamó por teléfono alertada por las llamas. Ella en pijama salió de casa y condujo hasta Andratx muy asustada porque vio las llamas cerca.

Aunque los vecinos desalojados han empezado a regresar a sus casas ella y sus vecinos de arriba no ha podido acceder aún pero su casa está intacta según le ha confirmado la Guardia Civil. "El fuego comenzó detrás de la caseta de mi vecino. He tenido suerte, solo un par de oliveras se me han quemado", ha contado Catalina.

PAM trasladado al Ayuntamiento

El Puesto de Mando Avanzado (PAM) se ha trasladado al Ayuntamiento de Andratx para liberar la carretera de Estellencs.

Hasta las 21:00h del domingo Emergencias había gestionado un total de 402 incidentes: 382 en Mallorca (Palma: 164).15 en Ibiza y 5 en Menorca. La mayoría de llamadas han sido por caída de árboles (162) y desprendimientos (135).