El Mirall de l'Església 6 de febrero de 2026

Dentro de unos días se celebra el día mundial del enfermo. Entrevistamos a Mn. Francesc Carmona, delegat diocesà de Pastoral de la Salut, Este mes de febrero tiene lugar el VII Festival Internacional d'Orgue de Santa Creu, Tomeu Manresa, el organista de la parroquia nos invita.

Redacción COPE Mallorca

Mallorca - Publicado el

1 min lectura30:02 min escucha

