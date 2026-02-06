El Mirall de l'Església 6 de febrero de 2026
Dentro de unos días se celebra el día mundial del enfermo. Entrevistamos a Mn. Francesc Carmona, delegat diocesà de Pastoral de la Salut, Este mes de febrero tiene lugar el VII Festival Internacional d'Orgue de Santa Creu, Tomeu Manresa, el organista de la parroquia nos invita.
Redacción COPE Mallorca
Mallorca - Publicado el
1 min lectura30:02 min escucha
Escucha en directo
En Directo COPE MALLORCA
COPE MALLORCA
En Directo COPE MÁS MALLORCA
COPE MÁS MALLORCA
"Máximo de recaudación de impuestos, máximo de emisión de deuda, segundo país receptor de fondos de la UE, ¿dónde está el dinero?"
Pilar García de la Granja
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h