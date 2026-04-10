Luis García destaca la importancia de cada detalle en la recta final de la temporada

Luis García, entrenador de la UD Las Palmas, ha destacado la trascendental importancia de cada detalle en la recta final de la temporada. Con solo ocho jornadas por delante, el técnico subraya que no hay "margen de error" en una categoría tan igualada, donde cuatro equipos comparten puntuación en la zona de playoff. "No podemos pensar que un partido va a ser más importante que otro porque no lo va a ser", ha señalado.

Un partido "muy bonito" en La Rosaleda

El técnico espera un "partido muy bonito" en La Rosaleda, un estadio que "respira fútbol". Ha elogiado el ambiente que se vivirá, con el campo lleno y la presencia de "400 o 500 valientes de los nuestros". Para García, este tipo de escenarios debe ser una fuente de motivación. "Jugar este tipo de partidos nos tiene que motivar, más que nada", afirmó.

Jugar este tipo de partidos nos tiene que motivar, más que nada" Luis García Entrenador de la UD Las Palmas

Kirian, en su "momento más positivo"

Sobre el estado de forma de Kirian, el entrenador ha admitido que quizás se equivocó al querer "tenerlo disponible lo antes posible". Sin embargo, ahora celebra su gran momento: "Ha ido creciendo muchísimo, no a nivel de fútbol, porque es excepcional, sino a nivel condicional y físico". Su participación en los últimos tres partidos demuestra que está recuperado, algo "muy positivo para todos y, sobre todo, para la gente que le gusta el fútbol".

La ilusión por el ascenso directo

A pesar de que cinco de los ocho partidos restantes son fuera de casa, García no se muestra preocupado, recordando que Las Palmas es "uno de los mejores visitantes". En cuanto a la posibilidad del ascenso directo, a cuatro puntos de distancia, pide cautela y centrarse únicamente en el próximo encuentro. "Que no hagamos ningún tipo de cuentas de ningún tipo, porque nada te garantiza que ganando vas a conseguir objetivos importantes", explicó. El mensaje para la afición es claro: "Que sigan teniendo la ilusión que tienen, que la ilusión mueve montañas".

El preparador también se ha referido a las bajas del Málaga, aunque ha asegurado que se centra en las suyas propias. Respecto a la suplencia de Barcia en los últimos encuentros, ha aclarado que se debe a la alta competencia, definiéndolo como un "futbolista extraordinario, un futbolista de primera división" y confirmando que "está feliz donde está".