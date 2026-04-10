Ayudas de la Generalitat ante la Guerra de Irán: 27 medidas y un total de 421 millones de euros

Un sistema de cohetes de artillería de alta movilidad del Ejército de EE. UU. dispara cohetes contra objetivos en Irán

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado que el Consell impulsará un paquete de más de 421 millones de euros a través de 27 medidas de apoyo a empresas y familias de la Comunitat Valenciana. El objetivo es hacer frente a la crisis derivada de la Guerra de Irán, según ha explicado tras la reunión de la Mesa de Diálogo Social.

Pérez Llorca ha señalado que el Ejecutivo autonómico “va a desplegar al máximo todas sus competencias y recursos para proteger a las familias y al sector empresarial”. La respuesta integral alcanza los 421,26 millones de euros movilizados, que se desglosan en 137,96 millones en ayudas directas e indirectas, 153,3 millones en bajadas de impuestos y 130 millones en préstamos bonificados. A estas cifras se suman otros 97,2 millones de euros en deducciones del IRPF.

Damos una respuesta integral, actuando en todos los frentes" Juanfran Pérez Llorca Presidente de la Generalitat

El president ha enfatizado que con este plan se da “una respuesta integral, actuando en todos los frentes, desde la atención social a quienes más lo necesitan, a las clases medias y trabajadoras, la vivienda, la fiscalidad y el apoyo a autónomos, pymes, empresas y sector primario y energético”.

GVA El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante la presentación de la campaña de la renta

Principales medidas del plan

Entre las 27 medidas destaca una ayuda directa para las hipotecas que cubrirá el aumento de los intereses durante tres meses. Esta bonificación rondará los 180 euros por hipoteca y beneficiará a personas con préstamos a tipo variable de hasta 200.000 euros y una renta máxima de 60.000 euros individual o 78.000 conjunta.

En materia de vivienda, se activarán ayudas extraordinarias al alquiler por valor de 15 millones de euros y se revisarán los módulos de VPP. Además, se congelarán los precios del transporte público, se apoyará la renovación de flotas de transporte por carretera con 27 millones y se destinarán 11,8 millones para aumentar las ayudas a familias acogedoras y reforzar la atención social en los ayuntamientos.

las 27 medidas, al detalle

Apoyo al tejido empresarial

El plan contempla medidas específicas para autónomos por cuatro millones de euros para amortiguar el incremento de costes energéticos. Se desarrollará también una línea del IVF de financiación bonificada de 100 millones de euros para empresas afectadas por la subida de precios y otros 54,66 millones para impulsar la actividad empresarial y la internacionalización.

Asimismo, se creará una línea de financiación bonificada de 30 millones de euros para empresas agrícolas, ganaderas, pesqueras y agroalimentarias. El paquete de medidas se completa con un plan de choque para agilizar proyectos de eficiencia energética y subvenciones para ayuntamientos por valor de 1,3 millones.

Pérez Llorca ha destacado el “esfuerzo” realizado por la Generalitat “con recursos propios”, lo que convierte a la Comunitat Valenciana en la segunda autonomía que más recursos destina a estas medidas, “pese a ser la peor financiada de todas”. A la movilización de fondos autonómicos se suman otros 153,29 millones en rebajas fiscales aprobadas por el Gobierno central que afectan a tributos cedidos.

Acuerdo fruto del diálogo social

Este conjunto de acciones se ha presentado tras la reunión de la Mesa de Diálogo Social, en la que han participado el presidente de CEV, Vicente Lafuente; la secretaria general de CCOO-PV, Ana García; y el secretario general de UGT-PV, Constantino Calero. El jefe del Consell ha asegurado que las medidas conforman un “documento vivo y abierto” que se irá modulando a través de una comisión de seguimiento.