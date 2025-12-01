El Mirall de l'Església 28 de noviembre de 2025

Entrevistamos a Sonia Moncadas, fundadora del pódcast "Santos en Camino". Mn. Peptoni Guardiola, delegado episcopal de Cáritas Mallorca, nos invita al concierto de Ánima Gospel el 5 de diciembre en el Palacio de Congresos.