El Mirall de l'Església 28 de noviembre de 2025

Entrevistamos a Sonia Moncadas, fundadora del pódcast "Santos en Camino". Mn. Peptoni Guardiola, delegado episcopal de Cáritas Mallorca, nos invita al concierto de Ánima Gospel el 5 de diciembre en el Palacio de Congresos.

Redacción COPE Mallorca

Mallorca - Publicado el

1 min lectura28:28 min escucha

