El Mirall de l'Església 26 de septiembre de 2025
¿Sabías que el 30 de septiembre es San Jerónimo, patrón de los biblistas? Le preguntamos a Jaime Vázquez, biblista, ¿qué pinta la Biblia en nuestro mundo?
Redacción COPE Mallorca
Mallorca - Publicado el
1 min lectura
Escucha en directo
En Directo COPE MALLORCA
COPE MALLORCA
En Directo COPE MÁS MALLORCA
COPE MÁS MALLORCA
"Ni la flotilla lleva ayuda humanitaria, ni el barco del ejército va a defender a nadie, porque Sánchez ya dijo que no piensa confrontar con Israel"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h