COPE
Podcasts
Mallorca - Palma - Manacor - Inca - Alcudia
Mallorca - Palma - Manacor - Inca - Alcudia

El Mirall de l'Església 26 de septiembre de 2025

¿Sabías que el 30 de septiembre es San Jerónimo, patrón de los biblistas? Le preguntamos a Jaime Vázquez, biblista, ¿qué pinta la Biblia en nuestro mundo?

El Mirall de l'Església 26 de septiembre de 2025
00:00
Descargar

Redacción COPE Mallorca

Mallorca - Publicado el

1 min lectura

Descargar

Escucha en directo

En Directo COPE MALLORCA

COPE MALLORCA

En Directo COPE MÁS MALLORCA

COPE MÁS MALLORCA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

12:00 H | 26 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking