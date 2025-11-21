El Mirall de l'Església 21 de noviembre de 2025

Felio Bauzà nos presenta su libro “Sant Crist de la Sang. 500 años de devoción en Mallorca”. Rafa Barceló, delegado de pastoral de turismo del Bisbat de Mallorca, nos cuenta la experiencia de los casi doscientos peregrinos que han viajado esta semana a Roma para vivir el jubileo.