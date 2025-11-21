El Mirall de l'Església 21 de noviembre de 2025
Felio Bauzà nos presenta su libro “Sant Crist de la Sang. 500 años de devoción en Mallorca”. Rafa Barceló, delegado de pastoral de turismo del Bisbat de Mallorca, nos cuenta la experiencia de los casi doscientos peregrinos que han viajado esta semana a Roma para vivir el jubileo.
Redacción COPE Mallorca
Mallorca - Publicado el
1 min lectura27:57 min escucha
Escucha en directo
En Directo COPE MALLORCA
COPE MALLORCA
En Directo COPE MÁS MALLORCA
COPE MÁS MALLORCA
"Pedro Sánchez se empeñó en echar un pulso al Tribunal Supremo y lo ha perdido: su fiscal general ha sido condenado"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h